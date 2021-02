Su Youtube ‘Atama’ insegna la lingua wolof ai bambini

Leggi su dire

(Di giovedì 11 febbraio 2021) ROMA – Lo sapevate che in lingua wolof – una delle lingue nazionali riconosciute in Senegal – il numero sei si dice “cinque più uno”, mentre sette è “cinque più due” e così via, fino a nove, “cinque più quattro”? Ad insegnarlo in un video animato con musica e colori è Safietou Gueye, una ex agente commerciale di 37 anni franco-senegalese, editor del canale Youtube ‘Atama – Comptines senegalaises’ (‘Atama – Filastrocche senegalesi).