'Six Days in Fallujah si basa sul giustificare crimini di guerra degli USA' (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nella giornata di oggi è stato annunciato il reboot di Six Days in Fallujah, uno sparatutto militare tattico in prima persona basato su storie vere dalla Seconda battaglia di Fallujah nel 2004. Già fin dal suo lancio il gioco era stato criticato ed ora, anche l'analista Daniel Ahmad ha detto la sua in un thread su Twitter. Secondo quanto riferito dall'analista, il reboot "è delle stesse persone che hanno lavorato con l'FBI e la CIA sui sistemi di addestramento e basa il suo gioco sul giustificare i crimini di guerra statunitensi". Riportando pezzi di alcuni articoli a riguardo, Ahmad afferma che a partire dal mese prossimo ci saranno una serie di anteprime di questo gioco. Per l'analista si tratta di un modo per rendere appetibile il titolo alla massa

