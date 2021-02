“Siete degli imbecilli”. Chi l’ha visto, Federica Sciarelli su tutte le furie: “Ora mi arrabbio davvero!”. Lo sfogo in diretta (Di giovedì 11 febbraio 2021) Non è di certo una che le manda a dire Federica Sciarelli, in questo periodo men che mai. Nella puntata dell’11 febbraio la conduttrice di Chi l’ha visto si sbottona lasciandosi andare a un duro sfogo. Tutto è nato da un servizio che parla di Marco, un ragazzo scomparso da Foggia il 22 gennaio scorso. Su di lui sono stati caricati in Rete diversi video che lo ritraevano mentre era vittima di episodi di bullismo. Da qui la stoccata della conduttrice di Rai3 che, di fronte alle immagini, è esplosa: “Chi ride per queste cose, scusate se lo dico, è solo un imbecille”. Poi ha detto: “Questa vicenda ci sta facendo davvero arrabbiare”. In studio anche il padre e la sorella del ragazzo scomparso. Questi ultimi hanno denunciato anche la scomparsa del cellulare di Marco, insinuando che all’interno potrebbe ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 11 febbraio 2021) Non è di certo una che le manda a dire, in questo periodo men che mai. Nella puntata dell’11 febbraio la conduttrice di Chisi sbottona lasciandosi andare a un duro. Tutto è nato da un servizio che parla di Marco, un ragazzo scomparso da Foggia il 22 gennaio scorso. Su di lui sono stati caricati in Rete diversi video che lo ritraevano mentre era vittima di episodi di bullismo. Da qui la stoccata della conduttrice di Rai3 che, di fronte alle immagini, è esplosa: “Chi ride per queste cose, scusate se lo dico, è solo un imbecille”. Poi ha detto: “Questa vicenda ci sta facendo davvero arrabbiare”. In studio anche il padre e la sorella del ragazzo scomparso. Questi ultimi hanno denunciato anche la scomparsa del cellulare di Marco, insinuando che all’interno potrebbe ...

pisto_gol : @LGramellini Forse dovresti leggere la ricostruzione degli eventi di ieri sera-la trovi sulla Gazzetta-o guardare i… - chetempochefa : “Vi chiedo di credere nella vostra capacità di cambiamento, perché il vero cambiamento siete voi” Domenica a #CTCF… - luciano_mineo : @AlexPaes16 @Adnkronos Ma quando ci sono andati i vostri rappresentanti politici lo avete dimenticato? Allora non a… - edn__ : RT @AittamKr: Il quesito dei 5 imbecilli e’ stato fatto per far votare SI. Se avessero scritto solo “vuoi appoggiare un governo Draghi” la… - alex63roy : RT @DSant65: LA PARABOLA FINALE DEL GIULLARE DI SANT'ILARIO: CARO BEPPE ,QUESTA VOLTA TI MANDIAMO NOI AFFANCULO ' - LA DELUSIONE DEGLI ATTI… -