Renzi gongola, e lo fa sapere al Financial Time: per Draghi il rischia tutto (Di giovedì 11 febbraio 2021) Renzi gongola, e non lo nasconde. Anzi, a dire il vero lo dice direttamente al Financial Time. In una chiacchiera a cuore aperto, sulle colonne del Financial Times Matteo Renzi parla degli ultimi due mesi della crisi politica in questo paese. E lo fa senza risparmiarsi incensamenti di vario genere. Il suo punto di vista, che solitamente per lui è l'unico che conta, effettivamente lo farà sentire al centro del mondo. Ha abbattuto il suo nemico, quello che ne aveva emulato i consensi e lo aveva messo definitivamente da parte. Poi ha portato a Chigi il suo unico nome da mesi. Certo ha perso la cosiddetta golden share, ovvero il potere di poter fare da ago della bilancia. Questo ne ha però preservato l'integrità morale rispetto alle accuse di ...

HuffPostItalia : Renzi gongola sul Nyt. Su Draghi 'un capolavoro. Ho fatto tutto da solo, con il 3%!' - HuffPostItalia : Renzi gongola pure sul Financial Times: 'L'Italia è tornata, il miracolo è merito mio' - claireguerrera : RT @HuffPostItalia: Renzi gongola pure sul Financial Times: 'L'Italia è tornata, il miracolo è merito mio' - liborio_s : RT @HuffPostItalia: Renzi gongola pure sul Financial Times: 'L'Italia è tornata, il miracolo è merito mio' - Pinosca2 : Visto che Renzi gongola di aver mandato a casa il governo giallorosa sappia che gli italiani manderanno a casa lui e il suo 2 % -