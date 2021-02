Piazzale XXVI Luglio a tre corsie: per il Comune il progetto è 'fiore all'occhiello' (Di giovedì 11 febbraio 2021) Cambierà ancora la viabilità a Udine: il progetto che rivoluzionerà parte di viale Venezia, coinvolgendo anche Piazzale XXVI Luglio era stato presentato dalla giunta comunale a dicembre: il Comune di ... Leggi su udinetoday (Di giovedì 11 febbraio 2021) Cambierà ancora la viabilità a Udine: ilche rivoluzionerà parte di viale Venezia, coinvolgendo ancheera stato presentato dalla giunta comunale a dicembre: ildi ...

babeari969 : RT @messveneto: Udine, cambia la viabilità in città: via il semaforo in viale Duodo, piazzale XXVI luglio sarà a tre corsie - messveneto : Udine, cambia la viabilità in città: via il semaforo in viale Duodo, piazzale XXVI luglio sarà a tre corsie -