**Pd: Zingaretti, 'sostegno a Draghi e entro febbraio Assemblea nazionale'** (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb (Adnkronos) - "Sostenere il governo Draghi e decidere sin da ora di convocare entro febbraio la nostra Assemblea nazionale per avviare una discussione sul futuro, sul nostro modo di contribuire all'azione di governo e prepararci alla sfida delle elezioni amministrative". E' la proposta che ha fatto Nicola Zingaretti alla Direzione del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb (Adnkronos) - "Sostenere il governoe decidere sin da ora di convocarela nostraper avviare una discussione sul futuro, sul nostro modo di contribuire all'azione di governo e prepararci alla sfida delle elezioni amministrative". E' la proposta che ha fatto Nicolaalla Direzione del Pd.

