M5S | Rousseau approva il sostegno al governo Draghi Ai sì il 59 | 3%

Leggi su ilsole24ore

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Agli attivisti è stato chiesto: «Sei d'accordo che il MoVimento sostenga untecnico-politico: che preveda un super-Ministero della Transizione Ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal MoVimento, con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario?». Lo stallo nel Movimento si è sbloccato con l'arrivo del superministero per la transizione ecologica, per il quale si è speso il Garante Beppe Grillo. Il premier incaricato ieri ha incassato anche l'ok delle parti sociali. Quanto al team di, i politici ci saranno, ma li sceglierà lui senza aprire contrattazioni