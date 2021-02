Lippi | “Corsa Scudetto? C’è anche il Milan | ma l’Inter ha un vantaggio”

PianetaMilan : #Lippi a @SkySport: 'Corsa Scudetto? C'è anche il #Milan, ma l'#Inter ha un vantaggio' - Fantacalcio : Lippi: 'Scudetto corsa a tre, senza Europa l'Inter ha un vantaggio' -

Marcelloha parlato della lotta scudetto tra Inter, Milan e Juventus Marcelloè intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare dellaScudetto in Serie A. L'ex allenatore ha spiegato come l'Inter abbia un vantaggio su chi gioca più competizioni. LEGGI TUTTE LE ...... entrambi mi hanno detto che avrebbero aspettato tre anni prima di rimettersi ined entrambi ...parla poi di due suoi ex allievi come Pirlo e Conte 'Li ho seguiti. Ho trovato grande ...Marcello Lippi è tornato a parlare della lotta per lo scudetto ma anche della Nazionale in una lunga intervista rilasciata in collegamento con Sky Sport: Qual è ..."Manca tanto tempo alla fine del campionato e vanno considerate tante cose a cominciare dagli impegni. Alcune sono ancora in Champions, altre in Coppa Italia e comunque in corsa al campionato. Altre c ...