Lega | Salvini | ‘con Le Pen messaggi | conto di fare tratto di strada lungo con lei’

Roma, 11 feb (Adnkronos) – "Con la Le Pen ci siamo messaggiati. E' donna estremamente intelligente, ha superato l'eredita del babbo che aveva idee difficilmente sostenibili. Ho visto l'ultimo sondaggio, se votassero oggi sarebbe 52 a 48 con Macron. La lealtà è un valore, ho fatto tratto strada lungo con lei e conto di farne un altro altrettanto lungo". Lo ha detto Matteo Salvini a Porta a Porta.

