La pandemia è anche un’occasione Per la sanità a chilometro zero

(Di giovedì 11 febbraio 2021) ROMA – “Il Covid-19 ha messo ricchi e poveri sullo stesso piano” ha detto Maxwell Saungweme, un analista politico dello Zimbabwe. Con l’emittente Al Jazeera parlava del suo Paese e di una storia che alla fine non è solo africana. Ricapitoliamo: in tre settimane nello Zimbabwe il Covid-19 ha ucciso tre ministri, l’ultimo Sibusiso Moyo, titolare degli Esteri, ricordato anche per aver annunciato in tv il golpe contro il presidente Robert Mugabe.