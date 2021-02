Il look di Serena Williams ispirato a FloJo (Di giovedì 11 febbraio 2021) Serena Williams ha esordito agli Australian Open 2021 con una netta vittoria su Laura Siegemund. Il successo della tennista statunitense però è passato in secondo piano, poiché si sta facendo un gran parlare del look di Serena Williams al suo debutto alla competizione internazionale. L’atleta è scesa in campo con una tutina aderente colorata che lasciava una gamba del tutto scoperta. In conferenza stampa è stato chiesto all’atleta americana perché ha fatto questa scelta. La campionessa ha risposto senza alcun problema che il suo outfit trae ispirazione da FloJo. Il riferimento è a Florence Griffith Joyner, grandissima velocista statunitense i cui record sulla distanza dei 100 e 200 metri risalenti al 1988 non sono stati ancora battuti. Joyner è morta il 21 settembre 1998 nel ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 11 febbraio 2021)ha esordito agli Australian Open 2021 con una netta vittoria su Laura Siegemund. Il successo della tennista statunitense però è passato in secondo piano, poiché si sta facendo un gran parlare deldial suo debutto alla competizione internazionale. L’atleta è scesa in campo con una tutina aderente colorata che lasciava una gamba del tutto scoperta. In conferenza stampa è stato chiesto all’atleta americana perché ha fatto questa scelta. La campionessa ha risposto senza alcun problema che il suo outfit trae ispirazione da. Il riferimento è a Florence Griffith Joyner, grandissima velocista statunitense i cui record sulla distanza dei 100 e 200 metri risalenti al 1988 non sono stati ancora battuti. Joyner è morta il 21 settembre 1998 nel ...

