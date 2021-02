Il governo del Presidente: i ministri li decidono Draghi e Mattarella (e la metà saranno donne) (Di giovedì 11 febbraio 2021) Mario Draghi lascia i partiti al buio. Nonostante i retroscena di questi giorni e qualche personaggio politico (un nome a caso: Salvini) che si è offerto la liturgia della spartizione dei ministri tra le varie forze politiche è completamente saltata. Con il rischio di scontentare qualcuno. Il governo del Presidente: i ministri li decide Draghi (e la metà saranno donne) La composizione dell’esecutivo è ancora un mistero. Non è chiaro neanche da cosa scaturirà il neonato ministero della Transizione Ecologica. Si pensa che possano essere accorpati i ministeri dell’Ambiente e quello dello Sviluppo, come ha annunciato Di Maio. Oppure che il ministero dell’Ambiente venga rinforzato con delle deleghe ad hoc. In ogni caso a decidere chi ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Mariolascia i partiti al buio. Nonostante i retroscena di questi giorni e qualche personaggio politico (un nome a caso: Salvini) che si è offerto la liturgia della spartizione deitra le varie forze politiche è completamente saltata. Con il rischio di scontentare qualcuno. Ildel: ili decide(e la) La composizione dell’esecutivo è ancora un mistero. Non è chiaro neanche da cosa scaturirà il neonato ministero della Transizione Ecologica. Si pensa che possano essere accorpati i ministeri dell’Ambiente e quello dello Sviluppo, come ha annunciato Di Maio. Oppure che il ministero dell’Ambiente venga rinforzato con delle deleghe ad hoc. In ogni caso a decidere chi ...

