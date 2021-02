Grave lo scrittore Valerio Massimo Manfredi: trovato privo di sensi in casa a Roma (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sono lo scrittore Valerio Massimo Manfredi e la moglie le due persone trasportate in ospedale per aver esalato un gas, molto probabilmente monossido di carbonio, nel loro appartamento di via dei Vascellari, a Roma. A chiamare i soccorsi è stata la figlia che non riusciva a mettersi in contatto con loro. I due coniugi sono stati trovati sul letto e soccorsi dal 118. Sono ora al San Camillo . Sul posto, oltre alla polizia, i vigili del fuoco. Stanno eseguendo alcune rilevazioni per capire se a intossicare la coppia sia stato il monossido. Stanno verificando da dove potrebbe esser fuoriuscita la perdita, forse da una caldaia. Si attendono i rilievi della scientifica che sta raggiungendo l’appartamento. Esalazioni di monossido, Grave Valerio Massimo ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sono loe la moglie le due persone trasportate in ospedale per aver esalato un gas, molto probabilmente monossido di carbonio, nel loro appartamento di via dei Vascellari, a. A chiamare i soccorsi è stata la figlia che non riusciva a mettersi in contatto con loro. I due coniugi sono stati trovati sul letto e soccorsi dal 118. Sono ora al San Camillo . Sul posto, oltre alla polizia, i vigili del fuoco. Stanno eseguendo alcune rilevazioni per capire se a intossicare la coppia sia stato il monossido. Stanno verificando da dove potrebbe esser fuoriuscita la perdita, forse da una caldaia. Si attendono i rilievi della scientifica che sta raggiungendo l’appartamento. Esalazioni di monossido,...

