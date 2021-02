Filippo Incarbone ucciso e gettato nel Ticino | fermate due persone a Vigevano

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Proprio nella puntata di Chi l’ha visto in onda ieri, 10 febbraio 2021, il fratello dilanciava un appello, con la speranza che l’uomo potesse ascoltare. “Torna a casa, torna a Lecce, tutto si sistema” queste le parole del fratello di. Ma purtroppo il salentino, che da anni viveva al Nord Italia dove lavorava, non potrà fare ritorno a casa. Scomparso probabilmente il 6 gennaio,potrebbe esser stato. Nel corso della nottata, a, la Sezione Operativa del NOR., con la collaborazione della Stazione di, ha sottoposto a fermo indiziato delitto per omicidio e distruzione di cadavere dueresidenti asarebbe quindi ...

...2021 - Due pregiudicati di 43 e 31 anni residenti a Vigevano si trovano in stato di fermo come indiziati di omicidio e distruzione di cadavere in relazione alla scomparsa di, l'...Improvvisa svolta per il caso della scomparsa di, 48 anni, l'autista di camion residente a Vigevano (Pavia) scomparso da poco più di un mese. La scorsa notte i carabinieri hanno sottoposto a fermo due uomini, indiziati per l'...I vigili del fuoco e i carabinieri stanno cercando nel Ticino, nella zona dello scolmatore della Buccella, il corpo di Filippo Incarbone, il 48enne scomparso da più di un mese dalla casa di corso geno ...Proprio nella puntata di Chi l’ha visto in onda ieri, 10 febbraio 2021, il fratello di Filippo Incarbone lanciava un appello, con la speranza che l’uomo potesse ascoltare. “ Torna a casa, torna a Lecc ...