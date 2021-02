Fernando-Alonso: investito in bici in Svizzera (Di giovedì 11 febbraio 2021) E poi succede quello che non si può immaginare, il pilota Fernando-Alonso che nel suo lavoro rischia durante le gare di subire gravi incidenti viene investito in bici da un’auto. La prima guida dell’Alpine Renault è stata immediatamente portato in ospedale. Si trovava nei pressi di Lugano. Il Team Alpine F1 team ha rilasciato un comunicato in cui ha raccontato quello che è successo e che si aspettano l’esito degli esami per domani. Alonso: si prospetta una stagione particolare per lo spagnolo Fernando-Alonso: cosa è successo? Il pilota spagnolo di F1 è stato investito da un’automobile mentre si trovava su una strada che si trovava vicino a Lugano. Il pilota è stato subito portato in ospedale e ha riportato diverse fratture. Si dice che ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 11 febbraio 2021) E poi succede quello che non si può immaginare, il pilotache nel suo lavoro rischia durante le gare di subire gravi incidenti vieneinda un’auto. La prima guida dell’Alpine Renault è stata immediatamente portato in ospedale. Si trovava nei pressi di Lugano. Il Team Alpine F1 team ha rilasciato un comunicato in cui ha raccontato quello che è successo e che si aspettano l’esito degli esami per domani.: si prospetta una stagione particolare per lo spagnolo: cosa è successo? Il pilota spagnolo di F1 è statoda un’automobile mentre si trovava su una strada che si trovava vicino a Lugano. Il pilota è stato subito portato in ospedale e ha riportato diverse fratture. Si dice che ...

