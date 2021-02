"Draghi aspettava questi qua?". Cacciari perde le staffe in diretta: "Teatrino ridicolo", i 5S si umiliano da soli (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Mario Draghi sarebbe andato avanti lo stesso”. Così Massimo Cacciari in diretta a TgCom non ha nascosto la seccatura per la farsa della votazione sulla piattaforma Rousseau, che come ampiamente previsto ha sancito il via libera dei militanti grillini alla formazione del governo presieduto dall'ex presidente della Bce. Il 59,3 per cento dei votanti si è espresso a favore, ma secondo l'ex sindaco di Venezia nulla sarebbe cambiato anche in caso di esito negativo: “Avrebbero trovato un escamotage, ma si figuri”. Il motivo è molto semplice: “I leader del Movimento, Beppe Grillo su tutti, avevano già deciso di appoggiare il governo Draghi. Nessuno ha atteso l'esito di questo Teatrino ridicolo, di questa pseudo democrazia diretta inventata dai grillini. Adesso si ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Mariosarebbe andato avanti lo stesso”. Così Massimoina TgCom non ha nascosto la seccatura per la farsa della votazione sulla piattaforma Rousseau, che come ampiamente previsto ha sancito il via libera dei militanti grillini alla formazione del governo presieduto dall'ex presidente della Bce. Il 59,3 per cento dei votanti si è espresso a favore, ma secondo l'ex sindaco di Venezia nulla sarebbe cambiato anche in caso di esito negativo: “Avrebbero trovato un escamotage, ma si figuri”. Il motivo è molto semplice: “I leader del Movimento, Beppe Grillo su tutti, avevano già deciso di appoggiare il governo. Nessuno ha atteso l'esito di questo, di questa pseudo democraziainventata dai grillini. Adesso si ...

