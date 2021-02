Calcio e diritti tv: ancora un rinvio (Di giovedì 11 febbraio 2021) Dazn a un passo dai diritti televisivi della Serie A del prossimo triennio. Poi, il rinvio, tempi supplementari, con decisione nella prossima settimana. L’assemblea della Lega di A, riunita per discutere le offerte dei due competitor in campo, Dazn appunto e Sky, non si è fatta mancare nulla, aggiungendo al menu anche risse verbali e persino contatti fisici, come quello che ci sarebbe stato tra il presidente del Genoa, Enrico Preziosi e un dirigente dell’Udinese. Perché si parla di soldi, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 11 febbraio 2021) Dazn a un passo daitelevisivi della Serie A del prossimo triennio. Poi, il, tempi supplementari, con decisione nella prossima settimana. L’assemblea della Lega di A, riunita per discutere le offerte dei due competitor in campo, Dazn appunto e Sky, non si è fatta mancare nulla, aggiungendo al menu anche risse verbali e persino contatti fisici, come quello che ci sarebbe stato tra il presidente del Genoa, Enrico Preziosi e un dirigente dell’Udinese. Perché si parla di soldi, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

