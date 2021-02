Bruce Springsteen, guida in stato di ebbrezza: arrestato (e spot in auto ritirato) (Di giovedì 11 febbraio 2021) «Bruce Springsteen è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza». La clamorosa notizia arriva dal sito americano TMZ e si riferisce ad un episodio risalente a circa tre mesi fa, ma reso noto solamente adesso: stando al report, infatti, lo scorso 14 novembre il Boss sarebbe stato fermato al volante della sua auto nei pressi di Sandy Hook, nel New Jersey, con un tasso alcolemico superiore al limite consentito. Leggi su vanityfair (Di giovedì 11 febbraio 2021) «Bruce Springsteen è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza». La clamorosa notizia arriva dal sito americano TMZ e si riferisce ad un episodio risalente a circa tre mesi fa, ma reso noto solamente adesso: stando al report, infatti, lo scorso 14 novembre il Boss sarebbe stato fermato al volante della sua auto nei pressi di Sandy Hook, nel New Jersey, con un tasso alcolemico superiore al limite consentito.

