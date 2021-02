Bastardi a mano armata e la nostra notalgia dei criminali di una volta

Leggi su wired

(Di giovedì 11 febbraio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=ZMFl-wyxjsI Negli ultimi anni la Minerva di Gianluca Curti insegue moltissimo l’exploitation anni ‘70 del cinema di genere italiano. Lo ha fatto con Falchi e Calibro 9 e ora lo continua a fare con questo, sempre con Marco Bocci nel ruolo protagonista, disponibile su Prime Video. Qui i valori produttivi poi sembrano anche migliori, merito di Gabriele Albanesi in regia e Davide Manca alla fotografia. Soprattutto all’inizio, quando tutto va per il verso giusto e anche Marco Bocci, prigioniero in un carcere algerino, ha la fissità imprendibile di un moderno Franco Nero. Ma andiamo per gradi. La partenza è in realtà è un prologo che coinvolge sesso, sangue e morte nella maniera migliore. Come tipico del genere (in questo film tutto è tipico del genere) tornerà utile alla fine, e ...