Autostrada A1: tratto Incisa Reggello-Firenze sud aperto nella notte fra venerdì e sabato (Di giovedì 11 febbraio 2021) In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Incisa Reggello e Firenze sud, verso Firenze/Bologna, che era prevista dalle 21:00 di venerdì 12 alle 7:00 di sabato 13 febbraio. Di conseguenza, sarà regolarmente aperta anche l'area di servizio Chienti est Leggi su firenzepost (Di giovedì 11 febbraio 2021) In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura delcompreso trasud, verso/Bologna, che era prevista dalle 21:00 di12 alle 7:00 di13 febbraio. Di conseguenza, sarà regolarmente aperta anche l'area di servizio Chienti est

Ultime Notizie dalla rete : Autostrada tratto Pian della Noce, aggiudicati i lavori I residenti attendono con ansia il via

Il primo è la revisione e messa a regime delle acque nel tratto sud di via Pian della Noce, con la ... Sono stati presi in considerazione quegli spazi tra l'incasato del quartiere e l'autostrada, di ...

Autostrada A12, incubo cantieri nel Tigullio: i sindaci chiedono il pedaggio gratis

"Chiediamo di poter attivare un convenzione con la società concessionaria di tale tratto ... tutto bloccato a Marassi, code in lenta risoluzione in autostrada viabilità Autostrade, casello di Chiavari ...

Autostrada A1: chiuso per cinque ore il tratto Valdarno-Arezzo FirenzeToday Assegnata a Skanska la tratta autostradale con il tunnel Višnové

La scorsa settimana il ministro dei Trasporti e delle Costruzioni Andrej Doležal ha informato che la gara pubblica per la costruzione del tratto di autostrada D1 Lietavská Lúcka – Dubná ...

Riaperto il raccordo Avellino-Salerno dopo la frana di ieri

E’ stato riaperto poco fa il Raccordo autostradale Avellino-Salerno dove ieri si è registrato una frana per il maltempo in territorio di Atripalda. I tecnici di Anas e le imprese, dopo verifiche prose ...

