Australian Open 2021 | risultati 9 febbraio tabellone femminile | cade la campionessa in carica | Sofia Kenin

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Si è concluso il secondo turno deldi singolaredeglidi tennis: oggi, giovedì 11, si sono giocati gli ultimi 16 incontri, dopo i 16 di ieri. Oggi sono andati in scena tutti i match della parte alta, che hanno riservato anche qualche sorpresa. Tra le principali favorite per il successo finale, infatti, se da una parte spicca il 6-1 7-6 con cui la numero 1 e padrona di casa Ashleigh Barty liquida la connazionale Daria Gavrilova, fa rumore il tonfo dellain, la statunitense, superata dall’estone Kaia Kanepi per 6-3 6-2. Bene la belga Elise Mertens, che batte la cinese Lin Zhu per 7-6 6-1, mentre la statunitense Jessica Pegula, che aveva fatto fuori la bielorussa ...

Rublev, che non perde dalla sfida contro Nadal al Masters dello scorso novembre, da allora ha infilato Nishioka, Pella, Struff e Fognini nell'Atp Cup, Hanfmann e Monteiro all'; il suo ...Vittoria con lite a "strisce tricolori" per Fabio Fognini e accesso al 3/o turno degli "di Melbourne. Il tennista ligure (numero 17 del mondo) ci ha messo quasi 4 ore per piegare la resistenza del 29enne siciliano Salvo Caruso (78 e portacolori del CTV Messina), autore ...Si è concluso il secondo turno del tabellone di singolare femminile degli Australian Open di tennis: oggi, giovedì 11 febbraio, si sono giocati gli ultimi 16 incontri, dopo i 16 di ieri. Oggi sono and ...Matteo Berrettini e Fabio Fognini raggiungono il terzo turno degli Australian Open. Il tennista romano numero 10 del mondo si impone senza troppi problemi per 6-3, 6-2, 4-6, 6-3 sul ceco Mahac, ai sed ...