Arcene | scoperto focolaio Covid | “Scuole medie chiuse a tempo indeterminato”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Lezioni in presenza sospese alla scuola media Consonni di, dove a partire da venerdì 12 febbraio tornerà la didattica a distanza. Lo comunica il sindaco Roberto Ravanelli, spiegando che “l’Ats ha consigliato la chiusura” a causa del contagio da-19 “che di giorno in giorno si sta facendo più esteso”. La struttura ospita anche le due classi quinte elementari, ora in quarantena. Il Comune della Bassa è sotto stretta osservazione dell’Ats, dopo che nella settimana che va dal 3 al 9 febbraio si è registrata una non indifferente escalation di contagi (tasso di incidenza 5,1 per 1.000 abitanti; 25 nuovi casi, +23 nuovi casi rispetto alla settimana precedente, secondo l’ultimo report dell’Agenzia di Tutela della Salute). “Il sospetto che la virulenza adsia il risultato ...