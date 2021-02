Xiaomi Mi Band 5 a meno di 20 euro ma in bundle con smartphone

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Per San Valentino c’è una proposta davvero allettante: laMi5 costa oradi 20se si decide di acquistarla attraverso lo store ufficiale del produttore. Praticamente il fitness tracker è proposto a metà del suo prezzo di listino di 39,90, a patto però che lo si scelga in abbinamento con glidello stesso brand (naturalmente). A pochi giorni dalla festività degli innamorati del prossimo 14 febbraio, è proprio il caso di considerare la promozione ora di scena sullo storeItalia per San Valentino. In pratica acquistando uno dei tantiin promozione già in queste ore e aggiungendo una la cifra di soli 19,90, oltre al telefono, si porterà a casa anche il ...