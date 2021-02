Verso Cagliari-Atalanta | nessuna può più sbagliare

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 11 febbraio 2021)è per una serie di motivazioni uno dei match più interessanti della 22^ giornata del campionato di Serie A. Le due compagini si affronteranno domenica 14 Febbraio alle ore 15:00. Il teatro della sfida sarà la Sardegna Arena del capoluogo sardo. I padroni di casa non hanno più margine d’errore: sono terz’ultimi in classifica e non trovano i tre punti dallo scorso 7 novembre. Situazione diametralmente opposta in casa orobica, soprattutto dopo la conquista della finale di Coppa Italia. Tuttavia gli uomini di Gasperini hanno bisogno di punti per recuperare terreno in graduatoria dopo gli ultimi risultati deludenti. Pre Partita diCome arrivano i padroni di casa? Un punto nelle ultime sette uscite e una vittoria che manca da inizio Novembre: questoè fin ...