Un Super-Ministero per la Transizione Ecologica

Riportiamo di seguito il post pubblicato su Il Blog di Beppe Grillo lo hanno Francia, Spagna, Svizzera, Costarica e altri paesi. Presto lo dovranno avere tutti. Non lo dico io. Ce lo gridano la natura, l'economia, la società. E anche Papa Francesco. Siamo francescani, fondati il 4 ottobre, giorno di San Francesco. fonde le competenze per lo sviluppo economico, l'energia e l'ambiente. Capiamolo, una volta per tutte: è l'economia che rovina l'ambiente, non il contrario. Lo dico da vent'anni negli spettacoli: "Il vero Ministero dell'ambiente è quello dell'economia, dell'energia, delle finanze". è la coordinazione per trasformare la società – non solo dell'economia. E' uno strumento fondamentale, come ci sembrarono fondamentali i primi ministeri dell'ambiente negli anni '70. Qualcuno allora faceva ironie. Ma oggi il Ministero dell'ambiente lo hanno ...

