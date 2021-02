Un ecografo di ultima generazione negli ambulatori della LILT di Benevento

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– La, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di, da pochi giorni, si è dotata di undigià attivamente coinvolto nei percorsi di screening che vengono eseguiti presso glidell’associazione. A darne notizia è il presidentesannita, Salvatore Francione che specifica: “Questo nuovo macchinario offre un’affidabilità diagnostica ottimizzata ed un’eccellente qualità dell’immagine, anche grazie ad monitor LED ad alta tecnologia che consente di visualizzare i dettagli con estrema nitidezza. Il neo-arrivatoin casaè già utilizzato dai nostri medici volontari ed impiegato per diverse tipologie ...

La LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Benevento, da pochi giorni, si è dotata di un ecografo di ultima generazione già attivamente coinvolto nei percorsi di screening che ...