Ultime Notizie Roma del 10-02-2021 ore 13 | 10

(Di mercoledì 10 febbraio 2021)dailynews radiogiornale un’informazione Buongiorno dal redazione in studio a Giuliano Ferrara il capo politico del MoVimento 5 Stelle Vito Crimi annuncia sul blog delle stelle poco dopo 10 il voto sul Governo previsto dalle 13 di oggi su Rousseau e temporaneamente sospeso i nuovi orari di inizio e termine votazione saranno successivamente comunicati il MoVimento 5 Stelle accoglie così la richiesta di Beppe Grillo che ieri ha blindato Mario Draghi definendolo grillino Cercando di evitare che la base del MoVimento 5 Stelle arrivi ad un frettoloso no su Rousseau E che di conseguenza ti spacchi nei gruppi parlamentari al momento della fiducia in Parlamento in un lungo video dopo le consultazioni di ieri sera il fondatore ha definito il premier incaricato uno di noi i primi ad essere vaccinati nella fase due però mi soggetti estremamente vulnerabili la prima delle sei ...