Trovata morta la modella ed ex del noto calciatore: aveva 25 anni (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Trovata morta nel suo appartamento. La modella ed ex del noto calciatore aveva 25 anni. La notizia ha lasciato sotto choc tutti i suoi numerosi fan e al momento le autorità, che non hanno diffuso ulteriori dettagli su quanto successo, non considerano sospetto il decesso. “Ieri intorno alle 20.30 – si legge nel comunicato diffuso dalla polizia della Capitale tedesca – c’è stata un’operazione a Charlottenburg per un apparente suicidio. Nella casa è stata Trovata una persona senza vita. Non ci sono segni di negligenza da parte di terzi”. È giallo dunque sulla morte di Kasia Lenhardt, modella di origine polacca di 25 anni che è stata Trovata senza vita nel suo appartamento di Berlino. Il suo nome era ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 10 febbraio 2021)nel suo appartamento. Laed ex del25. La notizia ha lasciato sotto choc tutti i suoi numerosi fan e al momento le autorità, che non hanno diffuso ulteriori dettagli su quanto successo, non considerano sospetto il decesso. “Ieri intorno alle 20.30 – si legge nel comunicato diffuso dalla polizia della Capitale tedesca – c’è stata un’operazione a Charlottenburg per un apparente suicidio. Nella casa è statauna persona senza vita. Non ci sono segni di negligenza da parte di terzi”. È giallo dunque sulla morte di Kasia Lenhardt,di origine polacca di 25che è statasenza vita nel suo appartamento di Berlino. Il suo nome era ...

Adnkronos : ++Trovata morta #modella 25enne, ex di #JeromeBoateng: è giallo++ - DiMarzio : Il difensore del #BayernMonaco non figura nel registro degli indagati - Italia_Notizie : Kasia Lenhardt, ex fidanzata di Jerome Boateng, trovata morta in casa: aveva 25 anni - Fiorentinanews : Trovata morta l'ex fidanzata di #JeromeBoateng, fratello di Kevin Prince. Giallo attorno alla morte della modella - Noovyis : (Trovata morta l’ex fidanzata di Jerome Boateng. Si erano lasciati pochi giorni fa) Playhitmusic - -