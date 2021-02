Tensioni | insulti e accuse | cos’è successo tra Conte e Agnelli

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Clima incandescente allo Stadium, con Andreaed Antonioprotagonisti di diversi episodi particolari, tra gestacci e parole al veleno. Quella tra Juventus ed Inter non è mai una partita come le altre. Probabilmente anche la denominazione ‘Derby d’Italia’, acuisce gli animi di due compagini che lottano costantemente per il primato. Una rivalità che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

sunflower19087 : @malinconicassai Sono sicura che nessuno di loro sarebbe contento nel vedere gli insulti rivolti ad entrambi. Non c… - BlackEagle1967 : @GiornoPer 2/2 nel frattempo passano laziali che ci insultano, ero tra i romanisti dicendoci di tutto con ricambio… -

Ultime Notizie dalla rete : Tensioni insulti

SerieANews

... [?] di Vincenzo Bisbiglia Il dossier - Tutti in maggioranza dopo anni di"5S andate a ...ieri " riferendosi per la prima volta alle proteste [?] di RQuotidiano Ue contro Mosca - Lesu ...... "Adesso qui il modello è Israele" 2.0.1 Il dossier " Tutti in maggioranza dopo anni di3 "... Il generale: "Tra un anno il voto" 17.0.1 Ue contro Mosca " Lesu Navalny 18 Germania, ...E' un peccato perché nei 180 minuti si sono viste due squadre che hanno combattuto fino alla fine, ma abbiamo pagato dazio per i regali dell'andata che abbiamo fatto'. Il percorso è iniziato e vediamo ...Pari senza gol: la Juve resiste agli assalti dell’Inter senza correre rischi e centra la ventesima finale di Coppa Italia Già fuori in Europa, il tecnico nerazzurro fallisce un altro obiettivo ...