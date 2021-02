Strage di anziani per Covid alla Don Tonucci | dieci decessi | altri sei positivi

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) FANO - L'epidemia dasi è accanita sugli ospiti della residenza protetta nella Casa don Paolo, a Fano in via Bracci.sono morti per le conseguenze del contagio ( per un ...

FANO - L'epidemia da Covid si è accanita sugli ospiti della residenza protetta nella Casa don Paolo Tonucci, a Fano in via Bracci. Dieci anziani sono morti per le conseguenze del contagio (per un altro decesso, invece, non si è trattato del virus), altre cinque persone risultate positive sono ora assistite in altre strutture: due...