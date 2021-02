Spezia-Platek in chiusura: pronte le firme per la cessione (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Manca ormai davvero pochissimo al passaggio di proprietà dello Spezia. In giornata, a Milano, Gianpiero Fiorani (per conto del patron del club ligure Gabriele Volpi) e Robert Platek potrebbero siglare il passaggio di consegne. Se così non dovesse essere, si tratterà soltanto di un rinvio puramente formale. Questione di tecnicismi, spiega La Gazzetta dello Sport, L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Manca ormai davvero pochissimo al passaggio di proprietà dello. In giornata, a Milano, Gianpiero Fiorani (per conto del patron del club ligure Gabriele Volpi) e Robertpotrebbero siglare il passaggio di consegne. Se così non dovesse essere, si tratterà soltanto di un rinvio puramente formale. Questione di tecnicismi, spiega La Gazzetta dello Sport, L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Platek Spezia, Platek arriva in Italia: oggi la cessione ufficiale della società

E' previsto per oggi il passaggio di proprietà dello Spezia. Robert Platek è atteso a Milano per la firma sull'atto notarile dell'acquisto

Sport e infrastrutture, così Platek si è mosso nel calcio

La Spezia - E' proprio il calcio europeo ad essere entrato nelle mire della famiglia Platek da New York. Lo confermano le mosse fino ad oggi portate avanti dal finanziere 56enne, che domani dovrebbero ...

La cessione dello Spezia da parte di Gabriele Volpi a Robert Platek è questione di pochissimo tempo: il closing dovrebbe avvenire per circa 25 milioni di dollari Per il closing della cessione dello Sp ...

Cessione Spezia, il giorno del closing: Volpi vende a Platek

