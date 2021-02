Sonic 2 | Ben Schwartz | Ho letto la sceneggiatura | è fantastica

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Benha svelato di averladi2, il sequel tratto dal famoso videogioco, e di averla trovata2 verrà realizzato e Ben, voce del simpatico personaggio tratto dal videogioco di SEGA, ha rivelato di averlaed essere rimasto conquistato dalla storia ideata per i protagonisti. La prima avventura del simpatico porcospino blu è arrivato nei cinema all'inizio del 2020 e gli ottimi risultati ai box office hanno convinto Paramount a dare il via libera alla produzione del sequel. Ben, intervistato da ComicBook.com, ha dichiarato parlando dithe Hedgehog 2: "So che ci sarà il sequel e che inizieranno presto a girarlo". ...

