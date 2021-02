Scontro Conte-Agnelli | il tweet accende ancora le polemiche

Leggi su serieanews

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tensione durante Juventus-Inter di coppa Italia tra: nel post gara ilbianconero incendia gli animi Non una partita come le altre. Juventus-Inter si è rivelata una semifinale ad alta tensione. In campo le scintille non sono mancate, come il battibecco tra Bonucci e, fuori le cose sono andatepeggio. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.