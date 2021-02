Sci, in Lombardia e in Piemonte riapertura dal 15 febbraio (se restano zona gialla). Capienza ridotta al 30% (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dal prossimo 15 febbraio in Lombardia e in Piemonte potranno riaprire gli impianti sciistici. Dopo il via libera del Comitato tecnico scientifico al protocollo di sicurezza, il governatore Attilio Fontana ha firmato l’ordinanza (Alberto Cirio lo farà domani) che applica quanto previsto dalle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni lo scorso 8 febbraio. Da lunedì, quindi, nelle due Regioni si potrà tornare a sciare, sempre che restino in zona gialla: il Cts infatti ha specificato che gli impianti dovranno rimanere chiusi nelle fasce arancioni e rosse. L’ultima parola poi spetterà al governo, che entro il 15 febbraio deve già decidere sugli spostamenti: se sul tema mobilità è probabile una proroga del divieto, sugli impianti da sci invece dovrebbe arrivare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dal prossimo 15ine inpotranno riaprire gli impianti sciistici. Dopo il via libera del Comitato tecnico scientifico al protocollo di sicurezza, il governatore Attilio Fontana ha firmato l’ordinanza (Alberto Cirio lo farà domani) che applica quanto previsto dalle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni lo scorso 8. Da lunedì, quindi, nelle due Regioni si potrà tornare a sciare, sempre che restino in: il Cts infatti ha specificato che gli impianti dovranno rimanere chiusi nelle fasce arancioni e rosse. L’ultima parola poi spetterà al governo, che entro il 15deve già decidere sugli spostamenti: se sul tema mobilità è probabile una proroga del divieto, sugli impianti da sci invece dovrebbe arrivare ...

