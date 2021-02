Scempio in lockdown, infermiere rubava mascherine e gel in cambio di uno sconto sulla droga (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Scempio in lockdown: da indagine e fermi, viene fuori che a Milano un infermiere rubava mascherine e gel in cambio di uno sconto sulla droga dal pusher. Proprio così: mascherine e gel disinfettante in cambio di cocaina soprattutto. Un affare criminale di ingente portata, basato sugli accordi tra gruppi di pusher stranieri e non solo e infermieri di ospedali milanesi. Una partita di giro tra soldi, droga e dpi, che le forze dell’ordine attive su più fronti e in più quadranti della città, i carabinieri hanno smantellato nelle ultime ore. E dopo lunghe e accurate indagini partite in lockdown. Non a caso, il nome dell’operazione antidroga della polizia di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 10 febbraio 2021)in: da indagine e fermi, viene fuori che a Milano une gel indi unodal pusher. Proprio così:e gel disinfettante indi cocaina soprattutto. Un affare criminale di ingente portata, basato sugli accordi tra gruppi di pusher stranieri e non solo e infermieri di ospedali milanesi. Una partita di giro tra soldi,e dpi, che le forze dell’ordine attive su più fronti e in più quadranti della città, i carabinieri hanno smantellato nelle ultime ore. E dopo lunghe e accurate indagini partite in. Non a caso, il nome dell’operazione antidella polizia di ...

