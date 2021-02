Rissa Juve-Inter | retroscena di Pistocchi | la rivelazione di Barella a Conte e Oriali

pisto_gol : ?? Oltre agli insulti-reiterati-dalla Tribuna che hanno scatenato la reazione di Conte, dietro alla rissa dello Stad… - tuttosport : Juve-Inter, che rissa fra #Conte e #Agnelli: insulti - LetyCanto : RT @pisto_gol: ?? Oltre agli insulti-reiterati-dalla Tribuna che hanno scatenato la reazione di Conte, dietro alla rissa dello Stadium c’è d… - AntonioCodeghin : RT @pisto_gol: ?? Oltre agli insulti-reiterati-dalla Tribuna che hanno scatenato la reazione di Conte, dietro alla rissa dello Stadium c’è d… - Gallo9Modazza : RT @pisto_gol: ?? Oltre agli insulti-reiterati-dalla Tribuna che hanno scatenato la reazione di Conte, dietro alla rissa dello Stadium c’è d… -

Ultime Notizie dalla rete : Rissa Juve

... dietro alladello Stadium c'è di più: #Oriali e #Conte hanno saputo da #Barella che #Paratici l'ha più volte contattato per convincerlo a rompere con l'#Inter e andare allapic.twitter....per primo Abbiamo ascoltato fior di moralisti indignarsi e chiedere pene esemplari per la(... Agnelli , è addirittura presidente di una società altrettanto grande qual è la, il quadro ...Questi epiteti ripetuti a suo indirizzo avrebbero dunque indotto il tecnico nerazzurro a mostrare il dito medio, questa la versione nerazzurra. Agnelli avrebbe rivolto alcuni insulti a Conte, 'Co., Pa ...La Juventus ha staccato il biglietto per la finale di Coppa Italia, eliminando l'Inter nel doppio confronto in semifinale, e come di consueto non sono mancate n ...