RESCISSIONE PER GAVAZZI. GRAZIE DI TUTTO DAVIDE! (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il Pordenone Calcio comunica di aver risolto consensualmente il rapporto in essere (scadenza giugno 2021) con il centrocampista Davide GAVAZZI. GAVAZZI e il Pordenone si salutano – per cause di forza maggiore quali un serio infortunio – dopo due stagioni e mezza di reciproche soddisfazioni. Il calciatore è stato grande protagonista della vittoria del campionato di Serie C (oltre che della Supercoppa) e della cavalcata della scorsa annata di Serie B conclusasi in semifinale playoff. Davide ha totalizzato 76 presenze con la maglia neroverde (6 le reti, 9 gli assist). Dal presidente Mauro Lovisa e da tutta la società va un grande ringraziamento al calciatore, professionista esemplare, oltre l’augurio di piena guarigione dall’infortunio che ne ha condizionato la stagione in corso. A tal proposito, il club resterà a disposizione di ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il Pordenone Calcio comunica di aver risolto consensualmente il rapporto in essere (scadenza giugno 2021) con il centrocampista Davidee il Pordenone si salutano – per cause di forza maggiore quali un serio infortunio – dopo due stagioni e mezza di reciproche soddisfazioni. Il calciatore è stato grande protagonista della vittoria del campionato di Serie C (oltre che della Supercoppa) e della cavalcata della scorsa annata di Serie B conclusasi in semifinale playoff. Davide ha totalizzato 76 presenze con la maglia neroverde (6 le reti, 9 gli assist). Dal presidente Mauro Lovisa e da tutta la società va un grande ringraziamento al calciatore, professionista esemplare, oltre l’augurio di piena guarigione dall’infortunio che ne ha condizionato la stagione in corso. A tal proposito, il club resterà a disposizione di ...

alextor66 : RT @PordenoneCalcio: Davide #Gavazzi e il #Pordenone si salutano - per cause di forza maggiore - dopo due stagioni (e mezza) di grandi sodd… - masspighin : RT @PordenoneCalcio: Davide #Gavazzi e il #Pordenone si salutano - per cause di forza maggiore - dopo due stagioni (e mezza) di grandi sodd… - psb_original : UFFICIALE - Pordenone, rescissione per Gavazzi: il saluto del club #SerieB - itscloudyhere_ : RT @PordenoneCalcio: Davide #Gavazzi e il #Pordenone si salutano - per cause di forza maggiore - dopo due stagioni (e mezza) di grandi sodd… - PordenoneFR : RT @PordenoneCalcio: Davide #Gavazzi e il #Pordenone si salutano - per cause di forza maggiore - dopo due stagioni (e mezza) di grandi sodd… -