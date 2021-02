Post Pisa-Salernitana | le dichiarazioni di Castori

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Per il, match terminato 2-2, ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei granata, Fabrizio, soddisfatto per il pareggio ottenuto in extremis.: cosa ha detto? Il tecnico dei granata, Fabrizio, ha riso alle domande dei giornalisti: “Non c’è stata una metamorfosi della squadra, in campo ci sono anche gli avversari. Non abbiamo mollato e non ci siamo persi d’animo. Volevamo a tutti i costi rimontare e abbiamo chiuso la partita in crescendo. Quest’anno è un campionato tosto, equilibrato e soprattutto che dura due mesi in meno. E quindi si gioca ogni due giorni e ci può stare che la squadra fatica, perde quella condizione ottimale. L’incertezza ...