NASCAR Busch Clash | tra i litiganti Elliott e Blaney | Kyle Busch gode

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il, gara spettacolo dellaCup Series, regala lo show che doveva. Con una mossa a sorpresa, Chasee Ryanregalano il successo a, che comincia alla grande un’annata che il due volte iridato spera essere migliore della precedente. Poca fortuna per il Denny Hamlin, dominatore della corsa ma solo sesto al traguardo.in TV, la griglia di partenza deled altre notizie Il, per la prima volta nella sua storia, si corre sulla versione stradale del Daytona International Speedway. E’ lo stesso tracciato della 24 ore di due settimane fa, con l’aggiunta di una chicane prima del traguardo. Il risultato è spettacolare: sono ben 15 ...

Il Busch Clash, gara spettacolo della NASCAR Cup Series, regala lo show che doveva. Con una mossa a sorpresa, Chase Elliott e Ryan Blaney regalano il successo a Kyle Busch, che comincia alla grande un'anno approfittando di un ...