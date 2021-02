Marco Giallini e Giorgio Panariello domani sera debuttano su Rai 3 | tante sorprese e ospiti speciali

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Due grandi professionisti solo apparentemente molto diversi per uno spettacolo che si preannuncia esilarante;, sono i protagonisti di “LUI È PEGGIO DI ME”, il nuovo “sit show” della primata di Rai3, in onda da, giovedì 11 febbraio, per quattro imperdibili appuntamenti, il giovedì alle 21.20. Un unico studio che si divide in due scene diverse che si intersecano tra monologhi, interviste, canzoni e gag insieme addel mondo dello spettacolo e non solo, per oltre due ore di spettacolo ricco di.Nel corso dellete si alterneranno momenti di grande musica, sulle note della band diretta da Maurizio Filardo, a momenti di cucina, teatro e attualità. Nella prima puntata di ...

tutto_travaglio : #'Lui è peggio di me', su Rai 3 dall'11 febbraio con Giorgio Panariello e Marco Giallini - Blasting News Italia… - nuovacronacamn : Nuovo show con @GioPanariello e @marcogiallini #luièpeggiodime - CristianJakko : Nuovo show con @GioPanariello e @marcogiallini #luièpeggiodime - tutto_travaglio : #LUI E' PEGGIO DI ME - Marco Giallini e Giorgio Panariello protagonisti del nuovo sit show di Rai3 -… - Domenic02122526 : @Salvo_Cuomo @Majden3 @kitersan Che amarezza ti lascia però mamma mia che grande Marco Giallini -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Giallini

Corriere della Sera

: "Il cinema muove la nostra economia"cavalca l'occasione di uno spazio tutto suo in tv, nello show con Panariello 'Lui è peggio di me' su Rai3, per sottolineare con quanta ...Rocco Schiavone 4 Rocco Schiavone 4 Stagione QuiCredits Rai Stagione : 4 Canale : Rai 2 Trama : nuove indagini per Rocco Schiavone (). Svegliati, amore mio Sabrina ...Due grandi professionisti solo apparentemente molto diversi per uno spettacolo che si preannuncia esilarante; Marco Giallini e Giorgio Panariello, sono i ...Due grandi professionisti solo apparentemente molto diversi per uno spettacolo che si preannuncia esilarante: Marco Giallini e Giorgio Panariello saranno i protagonisti di "Lui è peggio di me", il nuo ...