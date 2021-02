Mann | Franceschini nomina i componenti di CdA e comitato scientifico

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Dario, hato oggi idel Consiglio di Amministrazione e deldel Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Si tratta di Marta Ragozzino (direttore regionale Musei della Campania), Salvatore Capasso (economista e direttore dell’ISMed-Cnr), Antonio De Simone (docente ed archeologo), Christian Greco (direttore della Fondazione Museo Egizio di Torino). Delfaranno invece parte Carlo Rescigno (professore ordinario nel Dipartimento di Lettere e Beni culturali dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”), Agostino Riitano (Cultural Projetc Manager, già Project Manager Supervisior di Matera – Capitale Europea della Cultura 2019 e direttore ...

Sollecitato da Baia Curioni,ha poi annunciato di lavorare nei prossimi anni a un ...in diretta la proclamazione di Procida a Capitale della Cultura mentre ero alla riapertura del. Un ......Grazie allo sviluppo digitale contenuto nella riforma del sistema museale nazionale di... Abbonarsi per un anno costa dieci euro, 15 con la OpenFamily. «L'arte e la bellezza curano lo ...I componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato scientifico del Museo Archeologico Nazionale di Napoli sono stati nominati dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo ...