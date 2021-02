Manita del Benevento 5 | il Potenza cade al PalaTedeschi

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Turno di campionato positivo per il5 che ha superato alilper 5-1 in un match in bilico solo nel primo tempo quando i giallorossi hanno faticato a trovare l’assetto giusto, complici le pesantissime assenze degli squalificati Botta, Galletto e Di Luccio. La gara ha avuto un avvio senza particolari sussulti con il punteggio che si è sbloccato al 7’ quando una sfortunata deviazione nella propria porta di capitan Serino ha permesso aldi passare in vantaggio. La risposta dei giallorossi è arrivata con la traversa colpita da un Volonnino incontenibile e dopo un ottimo forcing, un tiro di Calavitta (assist di Stigliano) poco fuori dall’area di rigore ha permesso al5 di pareggiare. La pressione dei ...

zazoomblog : Bundesliga i risultati della ventesima giornata: il manita del Leverkusen bene il Lipsia. K.o. il Dortmund. Colpo C… -

TERNI -della Ternana nel monday nightGirone C di Serie C sulla Casertana . Nella prima frazione, rossoverdi avanti di due lunghezze grazie a Furlan e Partipilo , accorcia nel finale Konate . Poi ......di mister Lucarelli porta a +14 il vantaggio sul Bari quando mancano 14 giornate alla fine... E'. Ternana sale a 56 punti, il Bari 42. Foto Ternana FacebookBenevento – Turno di campionato positivo per il Benevento 5 che ha superato al PalaTedeschi il Potenza per 5-1 in un match in bilico solo nel primo tempo quando i giallorossi hanno faticato a trovare ...L'ex bomber e tecnico amaranto continua a togliersi soddisfazioni con le "Fere", che battono per 5-1 la Casertana e volano a +14 dal Bari secondo in classifica ...