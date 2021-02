M5s, Crimi: voto Rousseau temporaneamente sospeso (Di mercoledì 10 febbraio 2021) 'Il voto sul governo previsto dalle ore 13.00 di oggi è temporaneamente sospeso. I nuovi orari di inizio e termine votazione saranno successivamente comunicati'. Lo afferma il capo politico M5S Vito ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 10 febbraio 2021) 'Ilsul governo previsto dalle ore 13.00 di oggi è. I nuovi orari di inizio e termine votazione saranno successivamente comunicati'. Lo afferma il capo politico M5S Vito ...

La7tv : #dimartedi Botta e risposta tra Vito #Crimi (M5S) e Alessandro #Sallusti (Il Giornale): 'Sono sempre convinto che u… - diMartedi : #Damilano a #Crimi: 'L'ambiente è oltre il 40 per cento del Recovey fund, non è che #Draghi vi ha parlato di ambien… - lorepregliasco : *FLASH -GOVERNO: M5S SI SPACCA SU DRAGHI, FONTI 'LINEA CRIMI NON CONDIVISA, RISCHIO ROTTURA'- FLASH* = - zazoomblog : M5s Crimi: voto Rousseau temporaneamente sospeso - #Crimi: #Rousseau #temporaneamente - silvano46 : M5s, rischio scissione. Crimi: sospeso il voto sulla piattaforma Rousseau - ItaliaOggi -