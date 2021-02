L’isocamera sul dito medio di Conte e la scelta della regia di staccare su un’altra immagine

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Juventu-Inter non è mai una partita banale, soprattutto quando ci si gioca qualcosa di importante come l’accesso alla finale di Coppa Italia. E il trend, fatto di tensioni e veleni mai scalfiti nel tempo, è stato confermato anche durante e dopo la semifinale di ritorno andata in scena martedì sera all’Allianz Stadium. Prima sul campo e poi all’uscita del terreno di gioco. Se sul rettangolo di gioco l’incontro è scivolato via senza troppe polemiche (soprattutto ricordando quelle del passato), dopo il fischio finale i toni si sono alzati. E non solo i toni. Ed ecco che anche il videoad Andrea Agnelli ha esacerbato gli animi al termine del match. LEGGI ANCHE > Quanto ci costerà la rivoluzione streaming del calcio nel triennio 2021-2024 Per la cronaca sportiva: la partita di ieri sera si è conclusa a reti inviolate, ...