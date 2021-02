Lippi sulla lotta scudetto: «L’Inter ha un vantaggio su Milan e Juventus» (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Marcello Lippi ha parlato della lotta scudetto tra Inter, Milan e Juventus Marcello Lippi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della corsa scudetto in Serie A. L’ex allenatore ha spiegato come L’Inter abbia un vantaggio su chi gioca più competizioni. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE sulla Juventus SU Juventus NEWS 24 «Manca talmente tanto alla fine del campionato che bisogna considerare tante cose. Una di queste sono gli impegni: c’è chi ha la Champions e la Coppa Italia, altre invece hanno competizioni meno importanti come l’Europa League, invece L’Inter può concentrarsi esclusivamente sul campionato. Partecipare alle competizioni ti dà la carica ma a lungo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Marcelloha parlato dellatra Inter,Marcelloè intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della corsain Serie A. L’ex allenatore ha spiegato comeabbia unsu chi gioca più competizioni. LEGGI TUTTE LE NOTIZIESUNEWS 24 «Manca talmente tanto alla fine del campionato che bisogna considerare tante cose. Una di queste sono gli impegni: c’è chi ha la Champions e la Coppa Italia, altre invece hanno competizioni meno importanti come l’Europa League, invecepuò concentrarsi esclusivamente sul campionato. Partecipare alle competizioni ti dà la carica ma a lungo ...

