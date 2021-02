Lagarde: la risposta europea alla crisi è stata 'fast and furious' (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L'occasione è una conferenza specchio dei tempi del Covid, ovvero un webinar del settimanale britannico 'The Economist' sulle conseguenze del Covid e su come ritornare alla crescita. Christine Lagarde ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L'occasione è una conferenza specchio dei tempi del Covid, ovvero un webinar del settimanale britannico 'The Economist' sulle conseguenze del Covid e su come ritornarecrescita. Christine...

infoitinterno : Coronavirus, Lagarde (Bce): Bene risposta Ue, anche se ora concentrazione su vaccini - TgLa7 : #Covid #Lagarde: da Europa risposta impressionante - Fabme0801 : RT @italianfirst2: Valuteremo le volontà dell’Europa da chi sarà designato a guidare il @Viminale ed il @MinisteroSalute . Le NON augurabil… - italianfirst2 : Valuteremo le volontà dell’Europa da chi sarà designato a guidare il @Viminale ed il @MinisteroSalute . Le NON augu… - MarcoFlorianMED : @Marcozanni86 @GermanoDottori Concordo @Marcozanni86 . Il vero attacco, secondo me, non è la risposta di Lagarde, q… -