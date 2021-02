Juventus-Inter, violento diverbio fra Paratici e Oriali all’intervallo (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Emergono nuovi dettagli sulle tensioni nate nel corso di Juventus-Inter. Ci sarebbe stato anche un diverbio fra Paratici e Oriali Secondo quanto ricostruito da Gazzetta dello Sport, ieri sera alla fine del primo tempo di Juventus-Inter ci sarebbe stato anche un violento diverbio fra il Chief Football Officer della Juventus Fabio Paratici e first team technical manager dell’Inter Gabriele Oriali. L’episodio potrebbe essere stato una conseguenza del dito medio mostrato dal tecnico nerazzurro Antonio Conte alla dirigenza bianconera al momento del rientro delle squadre negli spogliatoi. Conte, che dopo il triplice fischio, è stato preso di mira dal presidente della ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Emergono nuovi dettagli sulle tensioni nate nel corso di. Ci sarebbe stato anche unfraSecondo quanto ricostruito da Gazzetta dello Sport, ieri sera alla fine del primo tempo dici sarebbe stato anche unfra il Chief Football Officer dellaFabioe first team technical manager dell’Gabriele. L’episodio potrebbe essere stato una conseguenza del dito medio mostrato dal tecnico nerazzurro Antonio Conte alla dirigenza bianconera al momento del rientro delle squadre negli spogliatoi. Conte, che dopo il triplice fischio, è stato preso di mira dal presidente della ...

