Il retroscena di Juventus-Inter, lite anche tra Paratici e Oriali: “ti picchio” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nervi tesi in occasione della partita di Coppa Italia tra Juventus e Inter, lite non solo tra Conte e Agnelli, ma anche tra Paratici e Oriali: è il retroscena emerso nelle ultime ore. Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 0-0, la squadra di Andrea Pirlo è riuscita a mantenere il risultato dell’andata ed è volata in finale, attende la vincente tra Atalanta e Napoli. Tensione durante e dopo la partita, nel mirino è finito un gesto di Antonio Conte, mentre al fischio finale si è registrato lo sfogo di Andrea Agnelli probabilmente nei confronti dell’allenatore. Lo stesso tecnico non ha risparmiato le critiche nelle dichiarazioni post-partita. lite Agnelli-Conte, Maurizio Pistocchi: “c’era una volta lo stile Juve…” La lite ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nervi tesi in occasione della partita di Coppa Italia tranon solo tra Conte e Agnelli, matra: è ilemerso nelle ultime ore. Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 0-0, la squadra di Andrea Pirlo è riuscita a mantenere il risultato dell’andata ed è volata in finale, attende la vincente tra Atalanta e Napoli. Tensione durante e dopo la partita, nel mirino è finito un gesto di Antonio Conte, mentre al fischio finale si è registrato lo sfogo di Andrea Agnelli probabilmente nei confronti dell’allenatore. Lo stesso tecnico non ha risparmiato le critiche nelle dichiarazioni post-partita.Agnelli-Conte, Maurizio Pistocchi: “c’era una volta lo stile Juve…” La...

Mediagol : #Juventus, Cobolli Gigli: 'Agnelli ha detto cogl**ne in amicizia! Conte esagitato, non vorrei essere sua moglie! Il… - EM1998_ : RT @sportface2016: #JuveInter, altro retroscena. Paratici contro Oriali: 'È la volta buona che ti picchio' - sportface2016 : #JuveInter, altro retroscena. Paratici contro Oriali: 'È la volta buona che ti picchio' - Cosma74 : RT @AndreaInterNews: #JuventusInter non finisce mai. Colleghiamoci subito per analizzare tutti i retroscena dello scontro verbale tra la #J… - AndreaInterNews : #JuventusInter non finisce mai. Colleghiamoci subito per analizzare tutti i retroscena dello scontro verbale tra la… -