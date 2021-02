Il nostro esilio felice a Panarea | l' isola senza Covid  

Leggi su agi

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) AGI - Qui non si vedono forze dell'ordine a controllare assembramenti che non esistono, le luci nelle strade alla sera non si spengono per il coprifuoco perché non ci sono, salvo quella della luna, glini non sono mai stati contagiati e la mascherina si indossa solo dal panettiere, in farmacia e nei due alimentari. Qui, nell'di, la più sofisticata delle Eolie, Massimo, 66 anni, e Michela, 55, hanno deciso di venire da Torino, dove abitano, per trascorrere i mesi turbolenti delnella loro casa bianca in faccia al mare e allo Stromboli, sottraendosi all'esperienza cupa e angosciante della maggior parte degli italiani. "Per noi sono stati mesi di libertà" “Abbiamo vissuto in libertà dai primi di giugno – spiega all'AGI Michela - e non abbiamo intenzione di muoverci per ora, non ci ...