Highlights Djokovic-Tiafoe | Australian Open 2021 VIDEO

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Glidel match tra Novake Frances, valevole per il secondo turno degli. Il serbo si impone in quattro set con il punteggio di 6-3 6-7(3) 7-6(2) 6-3, approdando al terzo incontro del tabellone principale non senza qualche difficoltà. Al terzo turnosfiderà il vincitore del match tra Taylor Fritz e Reilly Opelka. SportFace.

